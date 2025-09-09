Украина потеряет земли, если президент страны Владимир Зеленский останется у власти. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

По его словам, если Зеленский не покинет свой пост и продолжит портить отношения с соседями, то земли Украины могут перейти к окружающим ее странам.

В таком случае, полагает журналист, Польше достанется Львов, Ивано-Франковск, Ровно, Луцк и Тернополь, Венгрия и Словакия получат Закарпатье, а Румыния — Черновцы и Буджак.

«Остальное возвращается в Россию», — заключил он.

Ранее Боуз указал, что Зеленский, отказываясь приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, игнорирует факт того, что Украина с каждым днем становится слабее.