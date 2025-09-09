Финскому сценарию завершения конфликта на Украине препятствуют США и страны Европы, которые нацелены на продолжение боевых действий. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«Украина является полностью зависимым государством от США и Европейского союза. У нее нет такой свободы действий», — сравнил он нынешний конфликт с положением Финляндии в конце Второй мировой войны.

По словам политолога, Финляндия, которая в 1944 году решила заключить перемирие с СССР и выйти из войны, была гораздо более независима в принятии решений.

В США назвали причину неудач Украины на фронте

В результате после окончания конфликта она смогла выстроить дружественные отношения с Советским Союзом, добиться высоких показателей экономического роста и уровня жизни, но ее внешнеполитический курс был подотчетен Москве. Эта модель получила названия «финляндизация», которую эксперты предлагают для решения украинского кризиса.

Ранее политолог Олег Бондаренко назвал первый шаг для любого сценария урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, прежде всего необходимо добиться перемирия на фронте.