В Раде заявили о причастности Зеленского к убийству украинского журналиста

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук указал на причастность президента страны Владимира Зеленского к убийству журналиста Александра Тахтая, занимавшегося расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений. Об этом он написал в соцсети X.

По словам парламентария, Зеленский устраняет тех, кто представляет угрозу его режиму, а его власть держится исключительно на страхе и крови.

«Это не случайность. Это системная политика запугивания. В современной Украине на фронте гибнут не только солдаты, но и журналисты, общественные деятели и все, кто отказывается молчать», — отметил он.

Об убийстве Тахтая стало известно 6 сентября. Сообщалось, что журналист привлек пристальное внимание со стороны силовиков после публикации данных о людях и компаниях, обогатившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области.