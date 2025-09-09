GAO: у США не получается оценить эффективность санкций против России

США не могут полноценно оценить эффективность антироссийских санкций из-за отсутствия четких и измеримых целей в работе федеральных ведомств. Об этом говорится в новом докладе Контрольно-финансового управления Конгресса США (Government Accountability Office, GAO). Документ основан на анализе работы Госдепартамента, министерства финансов и министерства торговли, которые отвечают за разработку и реализацию санкций против России.

«Ведомства США, ответственные в первую очередь за реализацию санкций и мер экспортного контроля в отношении России, не установили четко сформулированных целей, связанных с измеримыми результатами и целевыми показателями для своей деятельности. В результате ведомства не могут в полной мере оценить прогресс в достижении своих целей, что ограничивает возможности правительства США по определению эффективности более широких мер санкций и экспортного контроля в отношении России», — говорится в докладе.

В США анонсировали обсуждение новых санкций против России

В отчете также отмечается, что одна из причин снижения эффективности ограничительных мер — использование Россией так называемого «теневого флота» для обхода потолка цен на нефть. Кроме того, эксперты GAO зафиксировали, что действующие экспортные ограничения не полностью блокируют доступ российских компаний к американским военным технологиям. Ведомству рекомендовано не только сформулировать четкие задачи, но и регулярно отслеживать результаты своей политики.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о намерении продолжать давление на Россию с помощью новых экономических санкций, если переговоры по украинскому конфликту не дадут результатов. Администрация президента Дональда Трампа уже применяла различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта ресурсов и затруднить доступ российских компаний к мировым рынкам.