В Конгресс передали копию книги с эротическим рисунком Трампа

Адвокаты опального финансиста Джеффри Эпштейна передали в Конгресс США копию книги с эротическим рисунком от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель Майкл Голд в статье для The New York Times.

По данным издания, американский политик подарил книгу бизнесмену на пятидесятилетие в 2003 году. В ней собраны письма от десятков соратников и друзей Эпштейна — Трампа, экс-президента Билла Клинтона, миллиардера Леона Блэка.

Поздравление от Трампа представляет собой машинописный текст, обрамлённый контуром обнажённой женщины.

Письмо заканчивается словами: «С днём рождения — и пусть каждый день станет ещё одной чудесной тайной». Подпись представляет собой волнистую линию «Дональд», расположенную ниже пояса.

«Президент Трамп назвал расследование в отношении Эпштейна мистификацией и заявил, что его записки ко дню рождения не существовало. Теперь мы знаем, что Трамп лгал и делает всё возможное, чтобы скрыть правду», — подчеркнул конгрессмен-демократ Роберт Гарсия.

Тейлор Будович, заместитель главы аппарата Белого дома по коммуникациям, отметил, в свою очередь, что подпись не принадлежит Трампу.

Ранее сообщалось, что в июле, когда появились первые публикации о книге с рисунком, Трамп сразу же резко отреагировал — он заявил, что не дарил Эпштейну подарки такого рода и подал в суд на The Wall Street Journal за клевету.