Советник Трампа раскритиковал Маска за индийскую пропаганду

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска за распространение в соцсетях связанной с Россией индийской «пропаганды». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Наварро опубликовал очередной пост с обвинениями в адрес Индии. Позже под ним появилась заметка, в которой говорилось, что не только Нью-Дели покупает нефть у России.

Комментируя это, Наварро заявил, что «Маск допускает пропаганду в публикации людей» и назвал заметку «как раз ею».

«Чушь. Индия покупает российскую нефть исключительно ради наживы», — добавил он.

Сразу после этого советник президента США запустил опрос среди пользователей соцсетей, в котором поинтересовался видят ли они, как индийские особые интересы пытаются вмешаться во внутриполитический диалог с помощью лжи о покупке Нью-Дели российской нефти. Также Наварро спросил, стоит ли X «показывать эту чушь как комментарии "разных точек зрения"».

В результате 78% пользователей из 47 тысяч проголосовавших поддержали возможность дальнейшей публикации комментариев в формате «добавленного контекста читателей», но советника американского главы такие итоги не устроили и он стал обвинять Индию в их подтасовке.