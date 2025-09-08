Немецкая газета Berliner Zeitung призвала президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Как считает автор издания, Макрон «достиг своего политического предела», а его действия ввергают страны Европы в хаос. По этой причине СМИ призывает французского президента подать в отставку, хотя издание и не верит, что Макрон пойдет на такой шаг.

«Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься – с неопределённым исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — сообщает газета.

В статье также говорится о том, что ситуация во Франции негативно влияет не только на Европу в целом, но и на европейскую помощь Украине.