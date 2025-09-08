В ЕС выросло число прошений от украинцев о предоставлении убежища

Количество заявлений от украинцев на предоставление убежища в ЕС за первое полугодие 2025 года выросло и достигло рекордных значений с 2023 года.

Соответствующие данные опубликовало Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA).

"Украинцы (около 16 000) продолжают подавать все больше заявлений о предоставлении убежища - на 29% больше (чем за аналогичный период в 2024 году - прим. ТАСС)", - говорится в отчете агентства.

Отмечается, что почти половина всех заявлений пришлась на Францию, треть - на Польшу.

Согласно данным инфографики, число прошений от украинцев в первой половине 2025 достигло рекордных с 2023 года значений - 15,172 тыс. Больше заявлений было подано лишь в 2022 году - 28,327 тыс.