Мерц выступил с резким призывом относительно США

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что единая Европа при выстраивании отношений с США должна избегать ложной ностальгии и четко определить свои интересы.

Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.

"В том числе США по-новому оценивают свои интересы - и это [происходит] не в последние несколько дней", - заметил Мерц. "И так же мы в Европе должны точно определить наши интересы - без ложной ностальгии", - подчеркнул он.

"США останутся нашим важнейшим партнером, мы стремимся к сотрудничеству, мы готовы к тесной координации и кооперации, но становится понятно, что это партнерство будет в меньшей степени само собой разумеющимся", - констатировал Мерц.

"Наша позиция по отношению к США будет зависеть от нашей мощи как европейцев", - считает он.

В связи с этим он призвал Европу активнее искать новых партнеров в мире и укреплять уже существующие партнерские связи.