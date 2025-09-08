Эрдоган высказался о стычках полиции и протестующих
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле заявил, что Анкара не допустит «раскачивания улиц». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее 45-й суд Стамбула признал недействительными результаты конгресса самой крупной оппозиционной Народно-республиканской партии, который был проведен осенью 2023 года. В качестве меры предосторожности руководителя отделения Озгюра Челика и других членов руководства отстранили от должности. Вместе с этим партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, которого суд назначил временным управляющим СНР. Произошедшее спровоцировало стычки между оппозицией и полицией у здания стамбульского филиала партии.
Он добавил, что Анкара не станет мириться с тем, что «борьба за места в главной оппозиции нанесла ущерб достижениям страны». Также Эрдоган пообещал, что власти Турции будут «в точности выполнять свои обязанности для бесперебойного функционирования судебных и административных процессов».