СМИ раскрыли намерения Польши насчет Украины

Британское издание Unherd сообщает, что Польша может полностью дистанцироваться от Украины.

По мнению автора издания, Польша уже находится в этом процессе, отдавая предпочтение собственной безопасности. При этом источник также отмечает, что такая перемена может объясняется не только партийной принадлежностью.

«Навроцкому и его союзникам выгодно поддерживать подобные разногласия и ставить Украину "на место", так как это оценит их националистически и консервативно настроенный электорат, который спустя 2 года отправится голосовать на парламентских выборах», – сообщает издание.

Автор Unherd также полагает, что за этим может стоять «инстинкт самосохранения», поскольку все больше граждан Польши больше не воспринимают поддержку Украины как прямую гарантию безопасности страны.

Ранее Польша привела свои истребители в готовность из-за российской активности в небе над Украиной.