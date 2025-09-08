Личность художника Бэнкси могут раскрыть

Лондонская полиция начала расследование в отношении тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника Бэнкси. В ходе расследования его личность может быть раскрыта, пишет The Daily Telegraph.

По данным газеты, расследование началось после того, как новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне.

Стражам порядка предстоит выяснить, имело ли место нанесение противозаконного ущерба. В случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию, уточнили журналисты.

В Службе судов и трибуналов заметили, что рисунок, на котором изображен судья в традиционном парике и мантии, бьющий лежащего на земле протестующего, будет удален.

Эта мера обусловлена тем, что здание Королевского суда имеет высший статус архитектурной или исторической ценности, а значит, имеет наивысшую степень охраны со стороны государства, пояснили юристы.