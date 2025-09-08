На Украине раскритиковали Зеленского за отказ поехать в Москву

Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, потому что не хочет мира. Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, передает РИА Новости.

Он выразил сожаление по поводу того, что Зеленский «не проявляет мудрости и при каждом удобном случае вставляет шпильку». По мнению Бекренева, Зеленский отказался от приглашения Путина просто потому, что не хочет мира. При этом он убежден, что верховный главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его пригласил, и «таких глупостей», как Зеленский, не говорил бы.

«Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, — это откровенная ложь», — отметил Бекренев.

Он выразил уверенность, что конфликт с Россией может закончиться либо поражением Украины, либо ее компромиссом.

На прошлой неделе Путин заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Однако Зеленский отказался от поездки, сославшись на то, что не может приехать в столицу РФ. При этом он добавил, что «ко встрече готов», причем «в любом формате».