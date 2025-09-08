Правительство Франции ушло в отставку

Большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовало против доверия правительству страны, рассказала председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве. Об этом пишет ТАСС.

Всего в голосовании участвовали 558 депутатов, 364 из них выступили против или воздержались, 194 высказались за доверие кабмину.

Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила перед голосованием, что ее партия готова войти в правительство, если она с союзниками в дальнейшем получит большинство в парламенте.

Ранее телеканал LCI со ссылкой на высокопоставленные источники передал, что премьер-министр Франции Франсуа Байру будет вынужден уйти в отставку, если депутаты Национального собрания проголосуют против доверия кабмину.

По мнению экспертов, президент Франции Эммануэль Макрон с высокой долей вероятности примет отставку премьера, но не станет распускать парламент.