Чехия высылает белорусского дипломата

Чехия обвинила белорусского дипломата персоной нон грата и обвинила его в работе на спецслужбы под прикрытием. Об этом сообщило чешское информационное агентство ČTK.

Теперь упомянутый выше сотрудник белорусского посольства обязан покинуть Чехию в течение трех суток.

Как сообщает ČTK, Служба безопасности и информации Чехии совместно со спецслужбами других европейских стран ликвидировала разведывательную сеть в Европе, созданную якобы КГБ Белоруссии.

«Агенты под дипломатическим прикрытием не могут располагать свободой для деятельности во всей Европе. Я буду и далее продвигать на европейском уровне необходимые ограничения, в первую очередь - в отношении российских дипломатов», — прокомментировал это происшествие министр иностранный дел Чехии Ян Липавский.

До этого глава МИД Чехии призвал ограничить дипломатам из РФ передвижение в зоне Шенген.