Чехия высылает белорусского дипломата

ČTK: Чехия высылает обвиненного в работе на спецслужбы белорусского дипломата
Чехия обвинила белорусского дипломата персоной нон грата и обвинила его в работе на спецслужбы под прикрытием. Об этом сообщило чешское информационное агентство ČTK.
Теперь упомянутый выше сотрудник белорусского посольства обязан покинуть Чехию в течение трех суток.
Как сообщает ČTK, Служба безопасности и информации Чехии совместно со спецслужбами других европейских стран ликвидировала разведывательную сеть в Европе, созданную якобы КГБ Белоруссии.
«Агенты под дипломатическим прикрытием не могут располагать свободой для деятельности во всей Европе. Я буду и далее продвигать на европейском уровне необходимые ограничения, в первую очередь - в отношении российских дипломатов», — прокомментировал это происшествие министр иностранный дел Чехии Ян Липавский.
До этого глава МИД Чехии призвал ограничить дипломатам из РФ передвижение в зоне Шенген.