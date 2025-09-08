Нетаньяху анонсировал мощную наземную операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Ранее Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. При этом еще до этого ЦАХАЛ уже начал наступление на город. Ожидается, что операция продлится до 2026 года и на пике в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.

Сегодня, 8 сентября, Нетаньяху во время выступления в бункере штаба ВВС заявил, что за последние несколько дней израильские войска снесли 50 высоток в Газе, которые использовались ХАМАС.

«Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции: наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — добавил он.

Напомним, что в конце августа премьер-министр Израиля объявил о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы «обеспечить периметр безопасности». По его словам, после завершения операции Тель-Авив передаст сектор Газа под управление гражданского правительства.