Мерц высказался о дальнейшей поддержке Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейская поддержка Украины может продлиться еще очень долго. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Мерц сделал во время конференции послов в Берлине. По словам канцлера, Украина защищает Европу от России и Китая, поэтому необходимость поддерживать Киев может оставаться еще «очень долго».
Канцлер также добавил, что Россия все чаще атакует немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях.
Ранее Мерц раскритиковал Всемирную торговую организацию.