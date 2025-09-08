Мерц высказался о дальнейшей поддержке Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейская поддержка Украины может продлиться еще очень долго. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Мерц сделал во время конференции послов в Берлине. По словам канцлера, Украина защищает Европу от России и Китая, поэтому необходимость поддерживать Киев может оставаться еще «очень долго».

«Мы видим, что Россия и Китай пытаются закрепить за собой сферы влияния в Юго-Восточной Европе, и что Украина, тем самым, защищает и нашу свободу в Европе. Дамы и господа, то, что мы защищаем ее вместе с Украиной, отнюдь не является пустой политической позой», — считает Мерц.

Канцлер также добавил, что Россия все чаще атакует немецкую инфраструктуру в Северном и Балтийском морях.

Ранее Мерц раскритиковал Всемирную торговую организацию.