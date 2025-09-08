МИД Эстонии вызвал российского дипломата и передал ноту протеста

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и передало ноту протеста.

Об этом сообщает пресс-служба эстонского дипломатического ведомства.

«Сегодня, 8 сентября, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии 7 сентября», — говорится в заявлении министерства.

По данным МИД Эстонии, российский вертолёт провёл четыре минуты в воздушном пространстве страны.

