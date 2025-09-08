Украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что Владимиру Зеленскому требуется лишь временное, краткосрочное перемирие. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению блогера, украинский лидер желает провести президентские выборы.

«А парламентские выборы он не хочет, потому что понимает, что там шансов нет никаких. Им нужно временное перемирие, а не то, что заявляет публично [президент России Владимир] Путин», — отметил Шарий.

По его словам, в период временного перемирия украинский лидер желает провести исключительно президентские выборы.

Раскрыт коварный план Зеленского

Зеленский уверен, что победит на выборах, а после них вооруженный конфликт с РФ продолжится и, соответственно, парламентских выборов не будет, уточнил блогер.

Напомним, что в США неоднократно высказывались о том, что Украине следует провести президентские выборы.