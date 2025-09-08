Ле Пен обратилась с призывом к Макрону

Председатель парламентской группы "Объединение" Марин Ле Пен, выступая с речью в Национальном собрании Франции после доклада премьер-министра об общей политике, призвала президента Эмманюэля Макрона распустить парламент и назначить досрочные выборы.

По ее словам, Франция нуждается в "перезагрузке машины, обремененной ошибками". "Но поскольку это решение зависит исключительно от него (Макрона - прим. "РГ"), я ничего не ожидаю по этому поводу", - признала Ле Пен, добавив, что это полномочие, предоставленное президенту, должно было стать "институциональным рычагом для выхода из тупика".

"Все говорит о том, что с юридической, политической и даже моральной точек зрения роспуск является не вариантом, а обязанностью", - пояснила бывший кандидат в президенты Франции, утверждая, что продолжающийся паралич правительства может обернуться более широким кризисом.

Если не произойдет драматического поворота событий, Франсуа Байру станет первым главой правительства Пятой республики, которому в понедельник будет вынесен вотум недоверия. Это сценарий, который он сам же и спровоцировал и который открывает новый период неопределенности, по крайней мере, до назначения его преемника, отмечает Le Figaro. В этом случае Макрон должен будет в третий раз назначить премьер-министра с тех пор, как больше года назад в Национальном собрании не оказалось большинства после выборов.