Лидеры БРИКС осудили использование торговли как инструмента давления

Лидеры стран БРИКС во время онлайн-саммита заявили, что торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран. Их слова приводит CCTV.

Участники саммита согласились с тем, что односторонние действия и запугивание оказывают негативное влияние на мировой порядок, угрожая международному праву.

«Торговля стала инструментом вмешательства во внутренние дела других стран, что серьезно подрывает мир и развитие во всем мире», — говорится в тексте.

В связи с этим лидеры стран БРИКС выступили за укрепление единства и сотрудничества между государствами-участниками объединения с целью преодоления различных вызовов, защиты общих интересов и поддержания свободной и открытой системы международной торговли.