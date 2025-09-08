Названа дата нового заседания контактной группы по Украине в формате «Рамштайн»

Заседание контактной группы по военным поставкам на Украину в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление НАТО.

По его информации, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте примет участие в заседании с участием 56 стран, а также проведет ряд двусторонних встреч, посвященных Украине.

Форматом «Рамштайн» называют ежемесячные консультации группы стран, предоставляющих Украине вооружения. Первая такая встреча прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн на западе Германии, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил НАТО о военной помощи.

В июле Рютте заявил, что странам НАТО следует покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на обороны, увеличит производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.