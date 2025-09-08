Трамп заявил о существовании только мужского и женского полов
Президент США Дональд Трамп публично выступил против гендерного разнообразия.
Прямую трансляцию его речи в Музее Библии в Вашингтоне ведет телеканал Fox News.
«Есть только два пола – мужской и женский», — сказал американский лидер.
В январе текущего года Трамп своим указом признал существование в стране только двух гендеров — мужского и женского. Глава государства также сообщил о намерении выгнать трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из армии и школ, не пускать мужчин, сменивших пол, в женский спорт. Кроме того, Трамп распорядился сажать трансгендеров в тюрьмы, соответствующие их полу по рождению.
В апреле однопалатный парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, воздержавшихся не было. В новой редакции конституции прописаны основы семьи и брака строго между мужчиной и женщиной.