Белый дом просит суд разрешить заморозку расходов на зарубежные программы

Администрация президента США Дональда Трампа просит Верховный суд страны разрешить заморозку расходов на зарубежные программы — ранее апелляционная инстанция вынесла соответствующий запрет. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно решению суда, в США запрещено блокировать средства, выделенные Конгрессом на зарубежные программы — закупку еды, медикаментов и финансирование проектов развития. Как заявил федеральный судья, подобные средства должны быть израсходованы по назначению.

При этом издание отмечает, что Белый дом настаивает на заморозке в 430 миллиардов долларов бюджетных средств. В них входят средства, выделенные на проекты в сфере транспорта, медицины и образования. Около 30 миллиардов из них приходятся на зарубежные программы.

