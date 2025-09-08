Пока западные элиты придерживаются агрессивной позиции в отношении конфликта на Украине, надежды на мирное будущее для Европа нет. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В издании уверены, что конфликт на Украине можно было не только предотвратить, но и существовала альтернатива на более мирное будущее. Однако оно было сознательно разрушено, поскольку не вписывалось в планы неоконсерваторов в отношении Украины, которые заключались в том, чтобы сделать ее военно-промышленным центром.

«То, что происходит на Украине, не ограничивается ее пределами. До тех пор, пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту», — говорится в тексте.

Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой «коалиции желающих». По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. При этом в МИД РФ неоднократно отмечали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может грозить резкой эскалацией.