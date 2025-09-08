В ОАЭ назвали ядерную программу Ирана угрозой для региона

ОАЭ обеспокоены конфронтацией вокруг ядерной программы Ирана, реализация которой подрывает безопасность в Ближневосточном регионе.

© Газета.Ru

Об этом заявила помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам Лана Нусейбе, передает ТАСС.

«Если этот вопрос не будет урегулирован, он может привести к опасной конфронтации, что болезненно продемонстрировали удары по иранским объектам в начале этого лета», — сказала она.

Нусейбе заявила, что Ближний Восток должен оставаться зоной, свободной от ядерного оружия.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.