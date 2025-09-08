Арестованного в Ереване бизнесмена Карапетяна оставили под стражей

Предприниматель и меценат Самвел Карапетян, задержанный в армянском городе Ереван за призыв к свержению конституционного строя страны, останется под стражей до середины октября.

Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

— Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом, — передает ТАСС слова защитника бизнесмена.

Суд Армении после задержания бизнесмена предъявил ему новое обвинение. Меценату инкриминировали «отмывание денег». В пресс-службе Совета по защите предпринимателя сочли такое обвинение необоснованным.

Позднее Карапетян одержал победу в споре с правительством Армении по делу о национализации «Электросетей Армении». Решение суда обязательно к исполнению, поэтому власть должна отказаться от принятия мер по конфискации компании бизнесмена.

18 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать «Электрические сети Армении», которое принадлежит Карапетяну. По его словам, «это произойдет быстро». С чего начался конфликт предпринимателя с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».