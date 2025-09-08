Власти Польши потеряли контроль над спецслужбами.

В этом руководство страны обвинил глава польской Высшей контрольной палаты Мариан Банась в эфире радио RMF FM.

«Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — заявил политик.

По его словам, главы польских спецслужб передают властям только ту информацию, которую сами считают нужной. При этом государство не может проконтролировать финансы спецслужб, добавил Банась.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский заявил, что задержанный в Белоруссии гражданин Польши не причастен к шпионажу, он — монах. Он также подчеркнул, что спецслужбы республики не стали бы использовать монахов для шпионажа.