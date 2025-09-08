Журова: Кулеба попытался показать Западу отсутствие демократии на Украине

Заявление бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о бегстве может приоткрыть глаза Западу на то, что на Украине нет никакой демократии. Таким мнением поделилась депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с "Лентой.ру". По словам Журовой, на Украине давно людям запрещают открыто высказывать свое мнение и тем более идти против власти. Как отметила депутат, подобную ситуацию можно наблюдать в журналистике, спорте и ряде других сфер. "Может быть, Запад чуть-чуть увидит, заметит сейчас. Кулеба, как дипломат, сделал попытку докричаться, мне кажется, достаточно корректно, несмотря на его прежнюю риторику", — отметила Журова. 8 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, "как вор ночью". Экс-министр отметил, что ему удалось покинуть страну за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. Кулеба добавил, что украинское законодательство не обязывает экс-дипломатов служить в Вооруженных силах Украины в рамках мобилизации. По его словам, запрет на выезд является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.