К жителям Украины обратились с призывом

Предстоящая зима может быть тяжелой для украинских энергетиков, поэтому жителям страны следует запастись фонариками и пауэрбанками, рассказал гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. Об этом пишет ТАСС.

Накануне украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук признал, что ранее поврежденные объекты энергетики на Украине в ближайшие месяцы отремонтировать невозможно. Он добавил, что оптимистичные заявления властей страны по этому поводу — это иллюзия.

Коваленко отметил, что компания не испытывает оптимизма, не расслабляется. На фоне этого, уточнил он, в YASNO рекомендуют населению и бизнесу заранее и тщательно подготовиться к зиме.

«Населению: если вдруг не купили, запасайтесь пауэрбанками, фонариками или проверьте состояние имеющегося; подумайте над сценарием на случай, если вдруг не будет света на определенное время; зарядите все гаджеты и пауэрбанки так, чтобы они были на полной зарядке; храните дома запас воды и еды», — пояснил гендиректор.

По его мнению, бизнесменам необходимо провести технический осмотр помещений, проверить генераторы и другие резервные электроустановки, подумать о системах бесперебойного питания (ДБЖ).