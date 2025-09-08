Мерц заявил о проблемах в работе Всемирной торговой организации

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) больше не функционирует и не может выполнять свою изначальную роль. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Мерц призвал разработать новую систему правил торговой политики, по которой Германия могла бы продвигать вместе с европейскими партнерами систему свободной торговли, в том числе по отношению к США.

«Сейчас требуется наше творчество и наша приверженность разработке новой системы правил торговой политики и партнерских отношений», — заявил Мерц.

Торговая политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли, об этом в интервью агентству Reuters рассказала глава Всемирной торговой организации Оконджо-Ивеала Нгози.

Глава ВТО предупредила, что мир может начать ощущать последствия тарифов Трампа в 2026 году, поскольку недавний всплеск мировой торговли, вызванный загрузкой товаров в первой половине года, начинает спадать.