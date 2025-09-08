Кипрский журналист Алекс Христофору обрушился с критикой в адрес политики канцлера Германии Фридриха Мерца. Свое мнение по этому поводу он высказал у себя на странице в X.

Он прикрепил к посту статью Politico, в которой говорилось, что Россия ведет специальную кампанию, направленную против канцлера ФРГ.

«Падение популярности Мерца не имеет ничего общего с его некомпетентностью. В этом виновата Россия», — иронично прокомментировал это Христофору.

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что состояние экономики Германии уже не способно финансировать систему всеобщего благосостояния. Несмотря на это, по словам Мерца, Берлин все равно намерен наращивать военные расходы и продолжать поддерживать Киев. Данное высказывание вызвало недовольство у немцев.