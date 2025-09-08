В Китай без визы: лучшие достопримечательности Поднебесной

С 15 сентября россияне смогут попасть в Китай без визы. Въезд в Поднебесную будет разрешен по загранпаспорту на срок до 30 суток. Ограничений по количеству въездов и общему сроку пребывания в течение года нет. Дополнительно пограничники могут попросить предъявить обратный авиабилет и подтверждение брони жилья.

Китай стабильно входит в топ самых красивых стран мира. Богатая и древняя архитектура этой страны сочетается с невероятными природными пейзажами.

Самые известные достопримечательности Поднебесной — в галерее «Рамблера».