В Китай без визы: лучшие достопримечательности Поднебесной

Александр Котлеткин
Великая Китайская стена считается одним из самых масштабных проектов в истории человечества. В разные годы над ее сооружением одновременно работали от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Сейчас стена стала символом страны и главной туристической достопримечательностью.
© Eloi_Omella/iStock.com
Запретный город — гигантский дворцовый комплекс, многовековый символ власти Китая. Начиная с династии Мин и до конца династии Цин, здесь восседали могущественные китайские императоры. На протяжении более чем 500 лет вход сюда для простых граждан был строго запрещён под страхом смерти.
© Nikada/iStock.com
«Терракотовая армия» — величественное захоронение первого императора объединённого Китая Цинь Шихуанди. Строительство сооружения велось 38 лет и потребовало усилий более чем 700 тысяч рабочих и ремесленников. Главной особенностью места считаются 8100 полноразмерных терракотовых статуй воинов и их лошадей, которые должны были служить императору в загробном мире.
© AscentXmedia/iStock.com
Башня Цзинь Мао и Шанхайская телебашня стали символами нового Китая, который успешно сочетает тысячелетние традиции и величие современной архитектуры.
© dk1234/iStock.com

Дворец Потала — буддийский храмовый комплекс, расположенный в Лхасе. Когда-то здесь восседали теократические правители Тибета Далай-ламы. Сейчас дворец является музеем, продолжая при этом оставаться местом паломничества буддистов.
© darrensp/iStock.com
Озеро Сиху считается символом города Ханчжоу. Место славится невероятной природной красотой, а также атмосферой спокойствия и гармонии. По легендам, озеро стало воплощением Си Ши — первой из четырёх легендарных красавиц Древнего Китая.
© Max Zolotukhin/iStock.com
Остров Хайнань уже долгие годы привлекает любителей пляжного отдыха со всего мира. Здесь 300 дней в году царит райская погода, а средняя температура воды даже зимой редко опускается ниже 24 °C.
© Zhang mengyang/iStock.com
Река Ли в провинции Гуанси славится карстовыми горными пейзажами, формировавшимися на протяжении миллионов лет.
© shunjian123/iStock.com
Создатели культового фильма «Аватар» вдохновлялись невероятными пейзажами национального парка Чжанцзяцзе. Чтобы туристам было удобнее наслаждаться красотами местечка, здесь построены специальные подвесные мосты и стеклянные тропы.
© aphotostory/iStock.com

Китайские власти бережно относятся к пандам и считают этих животных национальным достоянием страны. Исследовательский центр в Чэнду — одно из лучших мест, чтобы увидеть панд вживую.
© illionaire/iStock.com

С 15 сентября россияне смогут попасть в Китай без визы. Въезд в Поднебесную будет разрешен по загранпаспорту на срок до 30 суток. Ограничений по количеству въездов и общему сроку пребывания в течение года нет. Дополнительно пограничники могут попросить предъявить обратный авиабилет и подтверждение брони жилья.

Китай стабильно входит в топ самых красивых стран мира. Богатая и древняя архитектура этой страны сочетается с невероятными природными пейзажами.

Самые известные достопримечательности Поднебесной — в галерее «Рамблера».