Президент Египта рассказал о падении уровня доверия к Совбезу ООН

Уровень доверия к Совету безопасности ООН упал, этот орган не выполняет свои первоначальные задачи в области разрешения споров между странами. Об этом заявил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в ходе онлайн-саммита БРИКС, передает РИА Новост.

«Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ Совета», — сказал он.

Египетский лидер подчеркнул, что Совбез не справился с выполнением своей основной задачи — урегулирование конфликтов.

19 июля Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила консенсусом проект резолюции, предложенный Российской Федерацией в рамках предложения о реформации деятельности ООН. Принятый документ направлен на повышение эффективности работы ООН в условиях большого количества глобальных вызовов и тяжелой финансовой ситуации.

В основу резолюции положена необходимость сохранения гармоничного характера деятельности организации на основе ее устава. Россия инициировала данный проект с целью обеспечения транспарентности реформенного процесса. В документе закрепляется центральная роль государств — членов ООН в принятии решений об преображении работы организации. Отмечается, что инициативы должны обсуждаться в рамках межправительственных органов, а не в кулуарном формате.