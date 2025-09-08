Посла Аргентины в России пригласили в Министерство иностранных дел после антироссийских высказываний, которые допустил министр безопасности страны. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

— 8 сентября в МИД России был приглашен Посол Аргентины в Москве Э.И.Феррер Виейра, которому было заявлено, что в Москве обратили внимание на публичные высказывания Министра безопасности Аргентинской Республики П.Буллрич о якобы причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине, — говорится в материале.

Москва отвергает утверждения политика. По информации ведомства, его слова не имеют за собой доказательной базы и, по сути, являются «безосновательными и голословными».

Кроме того, послу Аргентины указали на то, что договор между странами о взаимной правовой помощи по уголовным делам до сих пор остается в силе. Согласно ему, предусмотрена процедура соответствующего взаимодействия профильных структур двух государств.

— Упомянутые заявления официального лица Аргентины не способствуют поддержанию конструктивных дружественных отношений, существующих между нашими странами. В Москве сожалеют, что в Буэнос-Айресе не проявляют готовности двигаться по пути их поступательного развития, — резюмировали в ведомстве.

В начале августа временного поверенного в делах Италии в Москве вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Причиной для этого стала непрекращающаяся антироссийская кампания в итальянских средствах массовой информации и «непропорциональная реакция» на позицию Москвы.