В Латвии призвали россиян покинуть страну

Латвия потребовала от 841 россиянина покинуть страну до 13 октября. Как сообщили латвийские СМИ, решение касается граждан РФ, которые не подтвердили владение латышским языком на уровне А2.

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в Латвии россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов опрошенных смогли подтвердить владение языком.

Азербайджанцы назвали Россию своим главным врагом

Азербайджанское издание Minval провело опрос среди своих подписчиков, чтобы узнать, какое государство они считают главным врагом, а какое — союзником.

Главным врагом оказалась Россия: за этот вариант проголосовало 63% опрошенных. 60% респондентов назвали главным врагом Армению, а 53% — Иран. Азербайджанцы также назвали своих союзников: 88% выбрали Турцию, 62% — Пакистан и 48% — Израиль.

Киев заподозрили в подготовке к масштабной операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заподозрили в подготовке к масштабной операции на черноморском направлении. Корреспондент «Царьграда» Илья Головнев предполагает, что Киев, атакуя Крым, пытается ослабить российскую оборону и расчистить себе путь для будущей активизации.

Он указал, что украинское командование делает стратегическую ставку на «ослепление» обороны России и изматывание ее ресурсов с одной целью — чтобы создать иллюзию контроля ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Посол ЕС: ВС РФ ударили по зданию кабмина Украины «Искандером»

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова утверждает, что Россия якобы ударила по зданию кабмина республики ракетой «Искандер». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я видела это собственными глазами: Путин точно знает, что он делает. Баллистическая ракета «Искандер», которая попала в здание кабинета министров, была наведена именно туда – в самое сердце украинского правительства», — утверждает Матернова.

Россия заплатит за возможность поставлять газ в одну страну

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, однако речь пойдет только о первом этапе, к тому же стороны пока не договорились о цене. Об этом рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, передает «Коммерсантъ».

По его словам, для второго и третьего этапов, которые предусмотрены договоренностями, необходимо строительство дополнительной инфраструктуры. Заплатить за работы, предварительную стоимость которых дипломат не назвал, придется российской стороне.

Стало известно о массово пытающихся связаться с Кадыровым украинках

Украинки массово пишут обращения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом стало известно из сообщения уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева, его слова приводит ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Как заявил чеченский омбудсмен, украинские женщины просят Кадырова помочь им в поисках их детей. О каких именно детях говорил Солтаев — совершеннолетних бойцах Вооруженных сил Украины или оказавшихся на территории России несовершеннолетних — не уточняется.

Гендиректора российской компании нашли под мостом без головы с буксировочным тросом

Под Калининградом обнаружен гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей без головы. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело, закрепленное буксировочным тросом, нашли под мостом рядом с поселком Солнечное. На место выехали следователи, начата проверка.

Жена Михаила Ширвиндта объявила о разрыве

Михаил и Анастасия Ширвиндт заявили о разрыве отношений. По их словам, любовь закончилась, так как они «выпили друг друга до дна», передает Starhit.

Анастасия объяснила это в своем блоге, отметив, что романтическая любовь истощает, а партнер становится предсказуемым. Она призвала разойтись, чтобы сохранить дружеские отношения.

«Радио Судного дня» передало сообщение после крупного пожара в Киеве

Российская военная радиостанция УВБ-76, на Западе известная как "Радиостанция Судного дня", передала 8 сентября кодированное сообщение.

Его содержание: НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 4834 5860, - пишет канал "УВБ-76 логи", рассказывающий о работе объекта. Канал этот неофициальный и публикуемая в нем информация - тоже.

Никита Пресняков показал, как отправил "лучшую жену" в мусорное ведро

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около десяти лет. Летом стало известно, что супруги развелись. По официальной версии, у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Однако ходят слухи, что брак сгубил побег пары в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. В итоге Краснова вернулась в Москву к родителям, а Пресняков остался в США, где пытается развивать музыкальную карьеру.

