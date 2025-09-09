Раскрыта главная уловка Трампа в подготовке антироссийских санкций

Политолог Михаил Нейжмаков в беседе с Life.ru заявил, что президент США Дональд Трамп может проявлять больше готовности для поддержки усилий Европейского союза (ЕС) по введению новых санкций против России, но сам он может воздержаться от аналогичных шагов.

Комментируя готовность американского лидера ввести новый пакет ограничительных мер против РФ, эксперт подчеркнул, что Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций. Нейжмаков указал, что хозяин Белого дома не так давно требовал от европейских игроков давления на КНР с целью мотивировать Пекин отказаться от закупок нефти из России. Как заметил политолог, Трамп стремился, чтобы именно Евросоюз более активно проявлял себе в сфере введения новых санкций и иных форм давления на Москву.

Собеседник издания обратил внимание на существование еще одного фактора, который может повлиять на политику президента США в отношении РФ. Так, в конце октября — начале ноября текущего года в Южной Корее состоится саммит АТЭС, на полях которого возможна встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, продолжил Нейжмаков. Он отметил, что перед лицом этих потенциальных переговоров администрация американского лидера может стремиться показать Пекину способность Вашингтона укреплять свои позиции на других направлениях и перехватывать инициативу в отношениях с партнерами Китая. Эксперт допускает, что для этого в конце сентября — октября 2025 года будет активизирован диалог с Москвой.

При этом политолог предупредил, что нельзя ожидать, что такой диалог между США и Россией принесет немедленные результаты. Собеседник издания добавил, что это может подтолкнуть Трампа временно отложить ужесточение санкционного давления на Москву, как минимум до проведения саммита АТЭС.