Военному союзнику США предрекли острый кризис

Решение премьер-министра Японии Сигэру Исибы уйти в отставку говорит о глубоком политическом кризисе, в который уходит страна из-за долго правления Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Об этом заявил руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Валерий Кистанов, передает газета «Взгляд».

«ЛДПЯ бессменно стояла у руля. Ее иронически сравнивают с КПСС. Если продолжить эту аналогию, то, как и правящая партия СССР к концу своего правления, японская политическая сила так же оказалась крайне неэффективной и завела страну в тупик. Внутри фракции разброд и шатание. Ее спасает только то, что оппозиция также раздроблена», — рассказал исследователь.

Кистанов подчеркнул, что кризис власти в том числе вызван недальновидной политикой Сигэру Исибы и отсутствием у него достижений. Однако он выразил сомнения в приходе оппозиции к власти из-за ее разобщенности.

Ранее в интервью «Ленте.ру» профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков отмечал, что США гипотетически могут создать в Азии аналог НАТО в ближайшие 15 лет, если смогут снизить градус противоречий между своими союзниками в регионе. В частности, востоковед указал, что созданное в 2023 году трехстороннее партнерство США, Южной Кореи и Японии является важным шагом в построении азиатского аналога Североатлантического альянса. Однако он указал, что внутриполитическая турбулентность может стать серьезным тормозом в его формировании.