Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что украинцы вряд ли обратили внимание на пожар в здании правительства Украины. Об этом Царев рассказал «Аргументам и фактам».

Седьмого сентября в Киеве произошел пожар в здании правительства Украины, расположенном на улице Грушевского. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров.

Посол ЕС: ВС РФ ударили по зданию кабмина Украины «Искандером»

Перед пожаром в Киеве была объявлена воздушная тревога. В правительстве Украины заявили, что здание на улице Грушевского получило повреждения впервые.

«Киевляне, думаю, даже не заметили пожар», - так случившееся прокомментировал Царев.

Он добавил, что для украинцев сейчас «гораздо важнее другие вещи». Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявлял, что здание правительства пострадало из-за украинских систем ПВО.