«Нас ждет распад»: американцам предсказали крах общества

Американское общество движется к внутреннему распаду, так как из системы начали «выпадать» молодые мужчины, которые не только уходят с рынка труда, но и отказываются от создания семей. Такое мнение высказал писатель Аурон Маклтайр, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам Аурона Маклтайра, США уже столкнулись с кризисом в системе образования. так как «никто не может получить нормальную работу, не влезая при этом в долги на 100 тысяч долларов за диплом».

«Диплом, который объективно ничему их не научил, и все реальные знания они все равно получают уже на самой работе. Мы построили общество, которое само показывает людям: система не работает. Люди просто начинают выпадать из системы. Мы уже это наблюдаем — мужчины уходят с рынка труда, отказываются от создания семей. В итоге мы теряем ядро того, на чем зиждется общество», — констатировал он.

Писатель уверен, что США держатся не «на абстрактных идеях», а на молодых мужчинах, «которые работают, создают семьи, находят достойных женщин, строят общество вместе».

«И если мы не примем радикальных мер, не думаю, что нас ждет вооруженное восстание. Нет, нас ждет постепенный распад общества изнутри, потому что оно утратит способность, утратит умение выполнять сложные задачи, координировать все то, что нужно для работы такой огромной системы. И мы уже в этой точке, все уже началось», — уверен Маклтайр.

Ранее основатель ЛДПР Владимир Жириновский, который сделал множество «пророческих» заявлений, предупредил, что Дональд Трамп может стать последним американским президентом из-за распада США. Жириновский считал, что США исчезнут, так как страна не выдержит кризисов.