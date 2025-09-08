СМИ сообщили о добровольной отставке премьер-министра Франции

Газета.Ru

Премьер-министр Франции Франсуа Байру, повторяя судьбу предшественника, подал в отставку, чтобы не участвовать в затяжных переговорах с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает Politico.

СМИ сообщили о добровольной отставке премьер-министра Франции
© Газета.Ru

Напомним, его предшественник Мишель Барнье стал самым краткосрочным премьером после неудачной попытки сберечь сокращенный бюджет, пойдя на уступки Ле Пен в области медицинских компенсаций, — она все равно не поддержала его.

Нынешний премьер, в свою очередь, решил не повторять его ошибок и покинуть пост самостоятельно, сохранив политическую репутацию.

До этого издание Politico заявило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор». Инициативы Байру резко раскритиковали «Национальное объединение» Марин Ле Пен и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Они выдвинули требования об отставке нынешнего правительства Франции во главе с Байру.