Власти Армении готовы открыть границы с Турцией

Власти Армении, как заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян, готовы открыть границы с Турцией, а также установить дипломатические отношения.

Рубинян, который является также спецпредставителем по нормализации армяно-турецких отношений, не видит причин, по которым Турция должна затягивать открытие границы с Арменией. «С армянской стороны нет никаких проблем с задержкой, - заверил он - Мы готовы к открытию границ». Также Ереван выразил готовность к установлению дипломатических отношений «уже завтра».

Армения, как напомнил Рубинян, недавно установила дипотношения с Пакистаном.

«Надеюсь, что и в отношении Турции мы сделаем аналогичный шаг», - сказал вице-спикер.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипотношения, граница по инициативе Анкары закрыта с 1993 года.