Трамп пообещал скорое урегулирование одного военного конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может быть достигнуто соглашение Израиля и ХАМАС, которое обеспечит освобождение всех заложников. Об этом сообщает Reuters.

Общаясь с журналистами вечером 7 сентября, Трамп рассказал, что обсудил вопрос Газы с заинтересованными сторонами. По словам Трампа, американские власти «работают над решением, которое может оказаться очень удачным».

«Вы скоро об этом услышите. Мы пытаемся положить этому конец и вернуть заложников. Думаю, мы очень скоро достигнем соглашения по Газе», - подчеркнул президент США.

До этого Трамп призвал ХАМАС принять условия нового варианта соглашения. Он написал, что «израильтяне приняли его условия, пора и ХАМАС принять их».

«Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!» - заявил Трамп.

Позже представители ХАМАС подтвердили, что через посредников получили от США некоторые идеи для прекращения огня в Газе и обсуждают «пути их развития». В ХАМАС также подтвердили готовность к переговорам об освобождении всех заложников в обмен на «четкое заявление о прекращении войны» и полный вывод израильских войск из Газы.

В субботу израильский телеканал N12 News сообщил, что Трамп направил ХАМАС новое предложение о прекращении огня. По задумке президента США, ХАМАС освободит всех оставшихся заложников в первый день перемирия в обмен на тысячи палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля.

Также Трамп рассчитывает, что будет объявлено прекращение огня и стороны начнут переговоры о завершении войны. Израильский чиновник заявил каналу, что Израиль «серьезно рассматривает» предложение Трампа.