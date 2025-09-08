Азербайджанское издание Minval провело опрос среди своих подписчиков, чтобы узнать, какое государство они считают главным врагом, а какое — союзником.

Главным врагом оказалась Россия: за этот вариант проголосовало 63% опрошенных. 60% респондентов назвали главным врагом Армению, а 53% — Иран. Азербайджанцы также назвали своих союзников: 88% выбрали Турцию, 62% — Пакистан и 48% — Израиль.

Как ранее заявил политолог Евгений Михайлов, Азербайджану уже направили недвусмысленные намеки о том, что ему следует выстраивать иную позицию в отношениях с РФ. Он отметил, что позиция клеветы и ложных обвинений со стороны Баку в отношении Москвы абсолютно неприемлема. При этом организации разлада участвовали не только азербайджанские власти, но и Турция с Великобританией.

Азербайджану намекнули на необходимость изменить позицию к России

По мнению Михайлова, если Баку продолжит держать в заложниках россиян и не отпустит журналистов, то Москва может задействовать рычаги давления. Пока этого не происходит, а РФ выдерживает паузу в «жестких заявлениях».