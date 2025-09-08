«Ничего хорошего для России»: прогноз на встречу Трампа с лидерами ЕС

Эксперты, опрошенные газетой «Аргументы и факты», считают, что на встречу с президентом США Дональдом Трампом отправятся в основном европейские противники России. По мнению аналитиков, России не стоит ждать «ничего хорошего» от этих переговоров.

Ранее стало известно, что группа европейских чиновников во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном отправится в США. По данным СМИ, 8 сентября чиновники проведут встречу с представителями Минфина США, чтобы обсудить новые санкции против России.

Трамп заявил журналистам, что готов приступить ко «второй стадии» санкций. Деталей он не привел. Позже Трамп сообщил, что 8 и 9 сентября «некоторые европейские лидеры» посетят США, чтобы обсудить украинский кризис.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин предположил, что США посетят «все те, кто обычно ездил»: премьер Британии Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В России назвали цель встречи европейских лидеров с Трампом

Политолог Вадим Трухачёв допустил, что на встречах может присутствовать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «как человек, ориентированный на Трампа». Также эксперт допустил визит в США итальянского премьера Джорджи Мелони и «польских руководителей».

«Трамп высказал свое недовольство нашими действиями на Украине и поэтому я думаю, что ничего хорошего от этой встречи нам ждать не нужно», - подчеркнул Данилин.

Трухачев добавил, что европейские лидеры постараются «продавить» Трампа. Политолог отметил, что в самой администрации Трампа есть сторонники более жесткого курса в отношении России.