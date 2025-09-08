«Оружия достаточно»: Киеву предрекли народный бунт

Киев рискует столкнуться с открытым сопротивлением украинцев из-за методов проведения новой волны мобилизации. Об этом заявил News.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По словам эксперта, те методы, которые уже сейчас используют территориальные центры комплектования, «вызывают огромное недовольство среди населения на Украине».

«Очередная волна [мобилизации], которую они собираются сейчас организовать по поводу набора дополнительного личного состава, конечно, вызовет напряжение среди местных жителей. Оно может перерасти в открытое неповиновение и сопротивление. Оружия на Украине более чем достаточно, и оно может быть повернуто против киевской власти», — заметил Липовой.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который допускает к службе по контракту людей старше 60 лет. При этом на фоне волны дезертирства на Украине фиксируется все больше случаев силовой мобилизации. А украинские эксперты, политики и общественные деятели ожидают, что осенью начнется и мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о призыве медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен.

При этом появилась информация о том, что украинские власти планируют экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек из-за провала по всей линии фронта.