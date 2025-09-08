Трамп ужаснулся убийству украинской беженки в США
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал убийство украинской беженки в США.
«Это ужасно», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о произошедшем.
При этом Трамп отметил, что видел кадры с происшествием и подчеркнул, что всю информацию по убийству он получит «к завтрашнему утру».
Убийство украинской беженки вскрыло проблемы американского правосудия
О трагедии сообщалось 6 сентября. Инцидент произошёл в штате Северная Каролина.
Мужчина сидел в метро позади девушки, неожиданно он выхватил нож, трижды ударил её в шею и ушёл. Его арестовали.