Венгрия назвала причину ухудшения отношений с Украиной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит по вине украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Сийярто дал резкий ответ на претензии президента Украины Владимира Зеленского по вопросу вступления Украины в ЕС.

По словам министра, принципиальное отличие Венгрии от Украины заключается в том, что она не выполняет приказы извне. Сийярто подчеркнул, что для властей Венгрии приоритетным является мнение народа, который, по его словам, четко выразил нежелание видеть Украину в составе ЕС.

В конце августа Сийярто заявил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам дипломата, Венгрия не позволит начать переговоры о евроинтеграции Киева, поскольку это нанесет ущерб сельскому хозяйству страны.