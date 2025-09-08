Депутат Рады предрек замену Зеленского на Залужного

Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) и ныне посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Такое мнение Верховной Рады Александр Дубинский.

«Сценарий этой замены максимально прост — зачистив политическое поле, Зеленский просто не пойдет на выборы, и передаст таким образом власть Залужному», — написал депутат.

По его словам, приход к власти Залужного и его команды станет «последним актом существыования независимой Украины».

Ранее британская газета The Guardian писала, что бывший главком ВСУ отказался присоединиться к политической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Однако Залужный обязался не критиковать президента публично и не создавать сложностей для его администрации.