Депутат Рады предрек замену Зеленского на Залужного
Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) и ныне посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Такое мнение Верховной Рады Александр Дубинский.
По его словам, приход к власти Залужного и его команды станет «последним актом существыования независимой Украины».
Ранее британская газета The Guardian писала, что бывший главком ВСУ отказался присоединиться к политической команде украинского лидера Владимира Зеленского. Однако Залужный обязался не критиковать президента публично и не создавать сложностей для его администрации.