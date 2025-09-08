На юге Израиля сработал сигнал тревоги

Сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки бесплитоников прозвучал в районе ядерного исследовательского центра израильского города Димона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе южного Негева прозвучали сирены из-за проникновения вражеского летательного аппарата. Детали уточняются», — говорится в сообщении.

12 августа беспилотники хуситов из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Об этом представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа.

Хуситы регулярно заявляют об ударах по объектам еврейского государства. Например, 5 августа они сообщили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. А в конце июля движение «Ансар Аллах» объявляло о якобы поражении дронами трех объектов в Тель-Авиве, Ашкелоне и Негеве. В Армии обороны Израиля эту информацию не подтверждали.